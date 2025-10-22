Смерть пропавшей в Мьянме белоруски подтвердили официально

Пропавшая на территории Мьянмы жительница Белоруссии Вера Кравцова умерла. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на ее родных.

Родственникам девушки прислали записку на бирманском языке.

«Работавшая в Мьянме в деревне Пхлу девушка умерла от сердечного приступа. Тело кремировали 16 октября в деревне Инкин», — говорилось в послании.

Истинная причина смерти 27-летней девушки на данный момент остается неизвестной. По одной из версий, Веру продала на органы заправляющая кол-центрами мафия.

Кем именно Кравцова работала в Мьянме, не уточняется. Предположительно, она вынужденно трудилась на сайтах знакомств, убеждая жертв вложить деньги в мошеннические схемы.

Ранее правительственные войска Мьянмы отбили у повстанцев две военные базы и невольничий кол-центр KK Park на территории штата Карен. В нем содержали более двух тысяч человек.