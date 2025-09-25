«Смех сквозь слезы». Трамп показательно унизил Макрона в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп показательно унизил французского коллегу Эммануэля Макрона в Нью-Йорке, чтобы указать тому его место. Об этом в беседе с aif.ru заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

В Нью-Йорке после выступления президента Франции в штаб-квартире ООН его кортеж остановили, так как дороги перекрыли для пропуска сопровождения президента США Дональда Трампа.

Полицейские заблокировали движение и Макрон позвонил Трампу. При этом не стал ждать и пошел пешком к французскому посольству, разговаривая с Трампом прямо на улице. Кадры появились в Сети.

Профайлер оценил видео, отметив, что глава Белого дома специально унизил Макрона. Кроме того, мог заранее это спланировать.

Анищенко оценил реакцию Макрона на произошедшее, отметив, что сначала он лишь недоумевал, разговаривая с полицейским. Когда позвонил Трампу, то уже начал нервно смеяться. Заметно, что Макрон находился в стрессе и пытался сдержать гнев.

«Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек», — заявил профайлер.

Трамп просто показал Макрону, что не считает его равным себе политиком.

Ранее в Китае заметили, что Франция и ее президент на территории США были вынуждены терпеть унижение, подчиняясь воле главы Белого дома.