Президент Франции Эммануэль Макрон попал в комичную ситуацию в Нью-Йорке, оказавшись задержанным полицейскими из-за визита президента США Дональда Трампа. Ситуация породила массу дискуссий и спекуляций в прессе. Китайское издание Sohu комментирует, что высокопоставленному лицу пришлось позвонить Трампу, чтобы решить проблему.

Автор статьи замечает, что Франция и ее президент не настолько малы, чтобы терпеть унижение, но на территории США они вынуждены подчиняться воле хозяина.

Макрон незадолго до инцидента публично выразил недовольство американской политикой в отношении палестинского вопроса, что, видимо, вызвало раздражение со стороны американской администрации. Задержание, таким образом, приобретает оттенок политической манипуляции и театрализованного шоу, демонстрирующего превосходство США над Францией, написал «ФедералПресс».

Ситуация подчеркнула неравенство политических позиций стран и невозможность сохранения достоинства французской делегации на чужой территории. Таким образом, эпизод превратился в наглядный урок о балансе сил в международных отношениях и реальных последствиях несогласованности интересов великих держав.