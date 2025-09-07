Служба безопасности КНДР изучила кресло перед встречей Ким Чен Ына с Путиным

Северокорейская служба безопасности проверила кресло лидера страны Ким Чен Ына на устойчивость перед встречей с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» .

Перед переговорами представители спецслужбы КНДР протерли ручки и ножки столов. Также специалисты сняли с ковра мельчайшие ворсинки специальной метелкой.

«Когда Владимир Путин и Ким Чен Ын выходят Aurus, журналисты пытаются сделать кадры из любых возможных позиций», — отметил голос за кадром.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие фильмы и сериалы больше всего любит российский лидер. По его словам, чаще всего Путин смотрит документальное кино. Обычно он знакомится с фильмами во время поездок или перелетов.

Песков также обратил внимание, что в России за последнее время сняли много профессионально сделанного и интересного документального кино.