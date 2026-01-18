Много лет поддерживавшая двойные стандарты по отношению к международному праву Европа впала в истерику, когда президент США Дональд Трамп потребовал себе Гренландию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий .

Так он прокомментировал антиамериканские демонстрации в Дании и внеочередное заседание послов Евросоюза из-за угрозы Трампа ввести пошлины.

«Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом. Расчленение Югославии и признание Косова, смена неугодных Белому дому режимов в Ираке, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта — во всех этих авантюрах Брюссель активно поддерживал Вашингтон», — напомнил Слуцкий.

Депутат добавил, что многолетние махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался с начала XXI века, теперь грозят расколом всего евроатлантического единства.

«Позовут ли на помощь [украинского лидера] Зеленского, с которым в 2024 году Копенгаген с большой помпой подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности?» — сыронизировал Слуйцкий

Он отметил, что Россия сохранила свои принципы и придерживается Устава ООН. По нему судьбу Гренландии должны решить местные жители. Пока они не хотят перейти под контроль Вашингтона, остров останется территорией Дании.

В минувшую субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на товары из европейских стран, отправивших военных в Гренландию. Он подчеркнул, что с июня тарифы вырастут до 25% и их продолжат взимать до тех пор, пока остров не перейдет под контроль Соединенных Штатов.