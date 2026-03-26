Слуцкий рассказал, кто инициировал визит депутатов Госдумы в США

Визит делегации депутатов Госдумы в США состоялся по приглашению американской конгрессвумен Анны Паулины Луны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА «Новости» .

По словам парламентария, взаимодействие с Луной не прерывалось, и именно через нее была достигнута договоренность о поездке российской делегации.

«Визит депутатов Госдумы в США проходит по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой мы были и остаемся в прямом контакте», — сказал Слуцкий.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что первые встречи российской парламентской делегации с американскими законодателями в Вашингтоне прошли результативно. Стороны успели обсудить широкий круг вопросов и получили хорошие результаты.