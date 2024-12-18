Слуцкий пообещал возмездие киевскому режиму за убийство генерала Кириллова
Слуцкий: Россия не простит убийство генерала Кириллова
Россия в ответ на подлое убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника ликвидирует главарей киевского режима. Об этом РИА «Новости»заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы не простим это. Мы ликвидируем главарей киевского режима в ответ на подлое злодеяние, как в свое время Бандеру или Коновальца. От возмездия никто не уйдет», — сказал он.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве привели в действие взрывное устройство в припаркованном около дома электросамокате.
В результате теракта погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Следственный комитет ведет уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и убийстве.
Днем 18 декабря стало известно о задержании главного подозреваемого, исполнителем оказался гражданин Узбекистана. Он сообщил правоохранительным органом, что получил задание от украинских кураторов, которые пообещали ему выезд в Евросоюз и 100 тысяч долларов.