Слуцкий пообещал возмездие киевскому режиму за убийство генерала Кириллова

Россия в ответ на подлое убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника ликвидирует главарей киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы не простим это. Мы ликвидируем главарей киевского режима в ответ на подлое злодеяние, как в свое время Бандеру или Коновальца. От возмездия никто не уйдет», — сказал он.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве привели в действие взрывное устройство в припаркованном около дома электросамокате.

В результате теракта погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Следственный комитет ведет уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и убийстве.

Днем 18 декабря стало известно о задержании главного подозреваемого, исполнителем оказался гражданин Узбекистана. Он сообщил правоохранительным органом, что получил задание от украинских кураторов, которые пообещали ему выезд в Евросоюз и 100 тысяч долларов.