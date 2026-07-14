На встрече в Париже «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, подписав соглашение о создании якобы оборонительной структуры против баллистических ракет. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в телеграм-канале .

Он оценил подписание соглашения как фрагментацию внутри европейской партии войны.

«Какой цинизм и лицемерие! „Оборонительный характер“ приписывался и блоку НАТО, который максимально придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам и теперь обозначает Россию как „долгосрочную угрозу“», — подчеркнул депутат.

Слуцкий добавил, что «парижская сходка» тем самым подтвердила намерение подорвать переговорный процесс по Украине. Лидеры ЕС планируют продолжить прокси-войну до последнего украинца.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал участников «коалиции желающих» подстрекателями войны.