Слуцкий назвал Писториуса «мастером переобувания»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус показал мастер-класс по «переобуванию в воздухе». Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году», — отметил парламентарий.

Ранее Писториус поставил под сомнение слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о войне с Россией. Писториус предположил, что Рютте высказыванием о войне, «подобной той, что пережили наши бабушки и дедушки», хотел наглядно проиллюстрировать возможное развитие событий. По мнению главы ведомства, Россия постарается разрушить альянс изнутри.