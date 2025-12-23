В Германии усомнились в возможности полномасштабной войны с Россией, о которой говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На невероятность подобного сценария указал министр обороны ФРГ Борис Писториус в беседе с Die Zeit .

«Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО», — сказал он.

Писториус предположил, что Рютте высказыванием о войне, «подобной той, что пережили наши бабушки и дедушки», хотел наглядно проиллюстрировать возможное развитие событий. Однако Россия, по словам главы немецкого Минобороны, постарается разрушить альянс изнутри: будет действовать на подрыв единства НАТО.

Он также раскритиковал новую Стратегию нацбезопасности США, где Белый дом критиковал Европу. Писториус охарактеризовал ее как «документ о разводе», пусть и не неожиданный.

Рютте указывал на необходимость для Североатлантического альянса перейти на военный образ мышления, поскольку блок якобы станет следующей целью России. В Кремле назвали его высказывания о Второй мировой войне безответственными.