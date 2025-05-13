Слуцкий: глава «Слуги народа» Арахамия может быть в делегации Украины в Стамбуле

Руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия может войти в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире «России 24» .

«Давид Арахамия, который [в 2022 году] был руководителем делегации, он с большой вероятностью, я предполагаю, войдет в состав украинской делегации сегодня», — сказал политик.

Он выразил надежду, что украинское руководство отправит в Турцию полномочных и дееспособных переговорщиков.

Ранее глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы на переговорах. Украина должна осознать, «что происходит на земле». Российская армия наступала на 116 направлениях и везде имела успех.

По его словам, если украинская сторона откажется от дипломатии, то с ней будут общаться на военном языке.