«Манипуляторка не выросла». Положение Зеленского не позволяет ставить ультиматумы

Украинский президент Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Об этом заявил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом Shot .

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного командующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне», — сказал он.

По словам Картаполова, никакие ультиматумы и «идиотские высказывания» ни к чему не приведут. Украина должна «осознать, что происходит на земле».

«На земле происходит то, что происходило и до перемирия, которое объявил наш президент 9 мая. Мы вчерашние сутки наступали на 116 направлениях, везде имели успех», — заявил Картаполов.

Он отметил, что если украинская сторона не захочет разговаривать мирно, то с ней будут говорить на том языке, на котором она лучше понимает, — военном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной в Стамбуле. Президент Владимир Путин предложил провести их 15 мая. Он допустил, что в ходе диалога стороны выйдут на соглашение о прекращении огня.