Слухи об американском гражданстве Захаровой назвали циничным вымыслом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не получала гражданство США, этот слух уже всплывал в медиаполе и опровергался. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — заявили представители МИД.

Выпущенный иноагентами новый ролик с якобы разоблачениями не содержал аргументов и повторил давние фейки. Он вышел незадолго до тематической сессии ПМЭФ-2025 и стал предметом для фактчекинга.

МИД России уличил журналистку Ирину Аллеман* в нездоровой зацикленности на Захаровой и припомнил обещание съесть шляпу в случае, если появятся доказательства общения бывшего президента США Джо Байдена с мертвыми.

Ранее Захарова рассказала, что сами американцы спрашивали у нее в соцсетях о возможности получения гражданства России. В США, по ее словам, произошел глубинный кризис, который затронул каждого.

* Физическое лицо, которое выполняет в России функции иноагента.