Слухи о запуске Россией аппарата против спутников назвали вбросом
МИД РФ назвал вбросом сообщение США о российском противоспутниковом аппарате
Заявления Пентагона о якобы выводе Россией на околоземную орбиту способного нести противоспутниковое оружие космического аппарата являются вбросами. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергея Рябков.
«Не думаю, что нам нужно откликаться на информационный вброс из Вашингтона», — привело слова дипломата РИА «Новости».
Замглавы ведомства подчеркнул, что космическая отрасль в России развивается планово и запуски решающих задачи укрепления обороноспособности страны спутников не являются новостью.
«Другое дело, что Россия всегда последовательно выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите», — подчеркнул Рябков.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат. В американском военном ведомстве предположили, что в конечном счете устройство способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли.