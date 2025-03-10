Слухи о новых пошлинах США для российских товаров назвали инфошумом

Политолог Дудаков назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из РФ

Появившиеся в зарубежных СМИ новости о планах президента США Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины на товары из России являются лишь инфошумом. Об этом 360.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Не стоит ожидать дополнительных пошлин против России, в данном случае это попытки оказать внешнее риторическое давление на страну со стороны Трампа. Думаю, что тут будут идти разговоры, наоборот, о смягчении санкций против России в случае урегулирования конфликта на Украине», — сказал он.

Дудаков напомнил, что многое из того, что Россия поставляла США до начала спецоперации, может заинтересовать Трампа.

«Это нефтепродукты, вроде дизеля, титан, алюминий, никель, удобрения для фермерского рынка. Поэтому всерьез слухи о пошлинах воспринимать не стоит, это просто инфошум. В реальности речь будет идти о смягчении санкций», — добавил политолог.

Ранее президент США ответил на обвинения в симпатиях к России.