«Сложные условия». ЕС вступился за Украину после ее попытки ограничить права человека | 360°

Мир 29 апреля 2024, 16:37 «Сложные условия». ЕС вступился за Украину после ее попытки ограничить права человека ЕС попытался оправдать решение Украины снизить планку соблюдения прав человека Freepik

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В Евросоюзе прокомментировали решение Украины снизить планку соблюдения прав человека. Там заявили, что нужно принять во внимание «сложные условия» в этой стране, сообщило РИА «Новости».

ЕС не считает, что украинцы собираются делать какие-то шаги злонамеренно, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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«Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства», — добавил он.

При этом соблюдение основных прав и свобод играет для Евросоюза первостепенную роль, это имеет отношение к процессу вступления в объединение и предоставлению макрофинансовой помощи.

Украинское руководство решило пересмотреть заявление об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах. Ограничения коснутся статей конституции, связанных с неприкосновенностью жилья, свободой передвижения, правом на свободу мысли и слова.