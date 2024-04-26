«Буду ждать». Трамп позвал Байдена в суд на дебаты | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:06 «Буду ждать». Трамп позвал Байдена в суд на дебаты Трамп заявил, что готов встретиться с Байденом на дебатах в суде РИА «Новости»

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Бывший лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп позвал своего оппонента действующего главу государства Джо Байдена в суд на предвыборные дебаты. Об этом он написала в собственной социальной сети Truth Social.

По слова Трампа, он готов к дебатам «где угодно и когда угодно».

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«На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде — по национальному телевидению. Буду ждать», — предложил он.

Ранее Джо Байден заявил в интервью радиостанции Sirius XM, что готов встретиться на дебатах с Дональдом Трампом.

Дональд Трамп не первый раз вызывает своего оппонента на дебаты. В марте он обратился к Джо Байдену с предложением встретиться и публично обсудить проблемы страны. В ответ на это президент США заявил, что не собирается дискутировать с Трампом.

Позже Байден заявил, что его согласие или отказ от дебатов с Трампом будет зависеть от поведения соперника.