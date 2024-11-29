ERR: в Таллине в названии у двух гимназий убрали слово «русский»

Администрация Таллина убрала в наименовании двух русских гимназий города слово «русский». Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

«На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти», — заявили журналисты.

Теперь Русская гимназия Хааберсти будет называться Таллиннская гимназия Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия получит название Гимназия Тяхесаю.

Ранее стало известно, что с 2014 года в Киеве переименовали 55 улиц, название которых были связаны с советским и российским прошлым города. Больше всего улиц получили новые названия в период с 2022 по 2024 год.

Также связанные с нашей страной названия ряда улиц изменили в Одессе. Политолог Сергей Мельничук назвал такие действия попыткой стереть историю города и сформировать у людей негативное мнение о России.