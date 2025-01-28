Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, для чего Латвии независимость, после решения властей страны о приостановке обучения украинских медработников. Об этом она написала в
Telegram-канале.
«Какое-то слово крутится в голове на букву „п“, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — задалась вопросом Захарова.
Ранее гостелерадио
LSM сообщило, что обучение украинских медицинских работников в латвийском реабилитационном центре «Вайвари» приостановили на фоне указа президента США Дональда Трампа о заморозке материальной помощи иностранных государств на 90 дней.
По данным журналистов, Соединенные Штаты финансировали проект, в рамках которого латвийские специалисты обучали коллег с Украины оказанию медицинской помощи пострадавшим в ходе боевых действий.
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