Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобскую политику Запада. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«Россия все такая же красивая, мудрая, передовая. <…> Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — написал он.

Блага также показал кадры своей прогулки по Красной площади. Он отметил, что необходимо остановить ненависть, которую распространяют против России. По словам депутата, он приехал в Москву как друг, который не может больше смотреть на то, как растет русофобия в европейских странах.

Также Блага призвал Запад начать диалог с Россией. С этими тезисами словацкий евродепутат планирует выступить с лекцией по случаю 80-летия МГИМО.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов на конференции с соотечественниками заявил, что страны Запада направили все усилия, чтобы через угрозы отменить русскую культуру.