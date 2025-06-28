Словацкие пограничники нашли патроны у приехавшего с Украины водителя

Сотрудники Финансового управления Словакии во время досмотра на КПП на границе с Украиной нашли патроныв автомобиле. Водитель пытался въехать в страну с украинской стороны, сообщила пресс-служба ведомства.
Пограничники передали информацию о машине, перевозящей боеприпасы, в полицию. Патроны обнаружили в багажном отделении, рядом с запасным колесом. Правоохранители выяснят, не связана ли находка с уголовным преступлением.
«Найдены дробовые патроны (21 штука)», — отметили в ведомстве.
Ранее десятки гранат нашли на стройке в Москве. Боеприпасы находились на объекте на улице Шеногина. Кому именно принадлежали гранаты, неизвестно. Информация о пострадавших не поступала.
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