Словакия закрепила мужской и женский пол в Конституции

Депутаты Национального совета Словакии внесли в Конституцию страны поправку о признании только мужского и женского пола. Об этом сообщило информационное агентство Sita , которое вело прямую трансляцию заседания.

Новые поправки также предусматривают запрет усыновления детей парами, которые не состоят в браке, и суррогатное материнство.

Внесение изменений в Конституцию одобрили 90 депутатов из 99 присутствующих.

Авторами инициативы стали фракции Христианско-демократического движения и Христианского союза, которые заручились поддержкой партий «Голос», «Курс — социальная демократия» и Словацкой национальной партии.

Первые два чтения законопроект прошел еще летом, но после третьего парламентарии отказались поддержать его, объяснив, что это может разочаровать избирателей. Для собрания кворума утверждение в третьем чтении перенесли на осень.

