Словакия заблокирует попытки ЕС отдать Украине российские активы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен выступить против инициатив Евросоюза по предоставлению Украине финансовой помощи под обеспечение замороженных российских активов. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Фицо, Братислава не собирается поддерживать решения, которые, по его мнению, способствуют продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что на предстоящем заседании Европейского совета будет голосовать против любых форм репарационного кредита или других финансовых механизмов, направленных на поддержку украинских вооруженных сил.

Фицо также отметил, что Словакия последовательно выступает против военной помощи Киеву, считая, что такие меры лишь увеличивают число жертв и затягивают конфликт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС договорились сохранить замороженными на неопределенный срок активы Банка России, находящиеся в Европе. По данным издания, речь идет о средствах на сумму около 210 миллиардов евро, большая часть которых размещена на счетах клирингового центра Euroclear.