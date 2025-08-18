Словакия вслед за Венгрией лишилась российской нефти после атаки ВСУ

После того как ВСУ атаковали нефтепровод, ведущий в Венгрию, поставки приостановились и в Словакию. Об этом сообщила словацкая газета Dennik N со ссылкой на оператора Transpetrol.

По данным компании, проблемы с поставками возникли за пределами республики. При этом министр экономики Дениша Сакова уточнила, что причиной стало повреждение подстанции в России. По ее словам, угрозы безопасности Словакии нет, а поставки должны возобновиться в скором времени.

Ранее об атаке сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что таким способом Украина пытается втянуть его страну в боевые действия, но не сможет этого сделать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киеве теперь не остановятся ни перед чем.