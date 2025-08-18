Поставки нефти в Венгрию приостановлены из-за того, что Украина атаковала нефтепровод. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X .

По его словам, таким образом Украина и ЕС пытаются втянуть страну в боевые действия, но Венгрия ни за что не пойдет на это при действующей власти.

«Напомню тем, кто принимает решения на Украине: электричество из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении вашей страны», — добавил Сийярто.

Он назвал атаку возмутительной и неприемлемой. Венгерская сторона контактирует с российской, чтобы определить сроки, когда поставки возобновятся.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Запад об опасности поддержки киевского режима.

«Банковая не остановится теперь ни перед чем», — написала она в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что украинцы уже совершали теракты в Африке, втягивали в терроризм граждан Средней Азии и совершали преступления в других частях света.