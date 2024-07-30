Словакия пригрозила Украине мерами за прекращение транзита нефти

Фицо: Slovnaft остановит поставки дизеля на Украину без транзита нефти из России

НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если не возобновится транзит нефти из России. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в опубликованном в Facebook* обращении.

«Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива в эту страну», — отметил он.

Словацкий премьер напомнил, что за счет поставок НПЗ Slovnaft покрывается десятая часть от всего потребления дизтоплива. По его словам, эта «абсурдная санкция» навредит Киеву, Братиславе и Будапешту, но практически не коснется России.

При этом Фицо подчеркнул, что сложившаяся ситуация не повлияет на позицию Словакии по конфликту на Украине.

Ранее премьер-министр Словакии предложил украинскому коллеге Денису Шмыгалю техническое решение по возобновлению транзита нефти от российской компании «Лукойл».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.