Прошедший в Париже саммит лидеров Евросоюза стал последствием нервозности, которую Европа сама же и нагнетает. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Неформальные встречи „друзей войны“ в Париже являются результатом совершенно ненужной нервозности, которую ЕС нагнетает собственными усилиями. Мы нервничаем, когда вице-президент США говорит нам правду. Мы нервничаем, когда США и Россия не зовут нас за стол переговоров о мире на Украине. Нам следует перестать плакать», — заявил словацкий премьер в видеообращении.

Фицо подчеркнул, что мир в феврале 2025 года отличается от того, что был в декабре 2024 года. Это нужно принять и перестать плакать, совершая неправильные поступки. Политик напомнил, что лидеры ЕС все три года не прислушивались к словам, что стратегия ослабления России путем военного конфликта на Украине не работает, и выиграть это противостояние невозможно.

Президент Франции Эммануэль Марон, организовав экстренный саммит, хотел показать себя лидером Европы. Однако по признанию участников встречи, никаких решений принято не было.