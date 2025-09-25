Словакия попросила Еврокомиссию убрать ее из плана по отказу от российского газа

Словакия обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, сообщило РИА «Новости».

По словам Бланара, Словакия высказалась предельно четко, когда поднялся вопрос об отказе Евросоюза от газа из России.

«Мы сказали: „Хорошо, но у нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре“. <…> Давайте сделаем исключение и продолжим (закупать сырье — прим. ред.) в течение определенного времени», — сказал он.

Министр отметил, что Словакия рискует потерять больше 10 миллиардов евро, если столкнется с иском «Газпрома».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил иностранцам платить за газ не только в Газпромбанке до 31 декабря.