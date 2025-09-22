Путин разрешил иностранцам платить за газ не только в Газпромбанке до 31 декабря

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк. Соответствующий указ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Из документа следует, что иностранные покупатели из недружественных стран смогут рассчитываться и через другие российские банки. До продления эта возможность заканчивалась 1 октября.

Ранее стало известно, что санкции против Газпромбанка могут спровоцировать подорожание газа в Европе. По словам аналитика Игоря Юшкова, не исключены цены выше 1000 долларов за 1000 кубов топлива.

При этом Венгрия и Болгария нашли способ для продолжения транзита газа из России. Стороны пришли к решению, позволяющему обойти ограничения.