Словакия не предоставляет военную помощь Украине и намерена продолжать такую политику. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», — сказал он.

Гашпарович подчеркнул, что Словакия не отправляет Украине боеприпасы или оружие. Правительство четко обозначило свою позицию: приоритет отдается гуманитарной помощи и дипломатическим методам, а не военным поставкам.

Ранее Фицо заявил, что считает одинаково ценными жизни российских и украинских солдат. Недопустимо, когда человеческие потери в конфликте воспринимают как абстрактные цифры.