Словакия начала вновь выдавать визы россиянам

В России снова можно подать заявление на получение туристической визы Словакии. Об этом 360.ru сообщил эксперт РСТ, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

В 2022 году в Словакии приостановили выдачу туристических виз. С августа словацкие визовые центры начали принимать документы в Москве и Санкт-Петербурге.

Абасов напомнил, что до ослабления ограничений визовые центры Словакии принимали документы только от близких родственников граждан Евросоюза или обладателей ВНЖ.

Также в эту категорию вошли медики, вахтовики, работники сельского хозяйства, водители, отвечающие за международные перевозки, студенты, дипломаты и высокопоставленных лица. Сейчас туристическая виза доступна всем.

Ранее сообщалось, что российский власти планируют в 2025 году отменить визовый режим с тремя странами — Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Предполагается, что это поможет увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.