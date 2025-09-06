Словакия начала планировать совместные с Украиной энергетические проекты

Словакия планирует обсудить транспортировку украинской нефти через свою территорию для сотрудничества в энергетической сфере. Об этом заявила вице-премьер — министр экономики республики Дениса Сакова, ее слова привело агентство TASR .

«В понедельник у меня первая встреча по поводу транспортировки украинской нефти. Конечно, мы будем работать над этими проектами, если их количество вырастет, и они будут реализуемы с технологической и технической точек зрения», — сообщила Сакова.

Вице-премьер отметила, что области сотрудничества могут включать нефть, газ и электроэнергию.

В пятницу премьер-министр страны Роберт Фицо провел встречу в очном формате с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде. Стороны обсуждали защиту нефтепровода «Дружба» и возможные совместные проекты.