У ВСУ нет шансов отвоевать перешедшие в состав России территории, а слова американского президента Дональда Трампа о способности Украины сделать это больше похожи на насмешку. Такое мнение выразил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости» .

Ранее Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Европы Украина сможет вернуть страну в первоначальный вид.

«Наши войска уже имеют за эти годы специальной военной операции определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими — самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками. Поэтому, я думаю, шансов у [ВСУ] немного, конечно», — сказал Ганчев.

По его словам, несмотря на продолжение помощи Запада Украине, победа в спецоперации все равно будет за Россией.

Ранее Зеленского уличили в нечестной игре для получения западной помощи. Он обманывает своих спонсоров и искажает данные о ситуации на фронте, рассказывая лживые истории о победах украинской армии. Также президент скрывает реальные данные о потерях ВСУ и провал мобилизационных мероприятий.