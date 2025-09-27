Слова Лаврова о Газе на ГА ООН прервала одобрительно пролаявшая овчарка

Пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова после выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН охраняла овчарка, периодически ободрительно лающая. Кадры с четвероногим охранником опубликовала в Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — подписала снимок дипломат.

На кадрах видно, что служебная овчарка сидела рядом с журналистами, приглашенными на выступление российского министра. Она обеспечивала безопасность мероприятия.

Как сообщил ТАСС, собака неожиданно залаяла, когда Лавров осуждал «бесчинства в секторе Газа», подчеркивая, что такие действия ничем не лучше осуждаемых всеми терактов. Когда короткий лай овчарки совпал со словами дипломата, то присутствующие в зале журналисты оживились.

Ранее Лавров пошутил про возможный перенос штаб-квартиры ООН в Сочи, напомнив про идею Иосифа Сталина, высказанную на встрече с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.