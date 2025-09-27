«Есть такая легенда». Лавров пошутил о вероятном переносе штаб-квартиры ООН

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о существовании легенды, что Иосиф Сталин призывал сделать штаб-квартиру ООН в Сочи. Так дипломат прокомментировал предложение о переносе офиса всемирной организации в другую страну, кадры опубликовало первое российское видеоагентство Ruptly .

«Есть такая легенда, что, когда были переговоры в первый раз, в ходе которых упоминалась необходимость создания всемирной организации между Сталином, [32-м президентом США Франклином] Рузвельтом и [британским премьер-министром Уинстоном] Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал штаб-квартиру ООН в Сочи», — сказал он.

Лавров отметил, что город Сочи уже доказал способность принимать крупные мероприятия. И пошутил, что если такое решение будет принято, то всем сотрудникам секретариата будет комфортно заниматься спортом благодаря имеющейся там олимпийской инфраструктуре.

Ранее Лавров назвал причину масштабных кризисов, отметив, что в современном мире пытаются поделить страны на избранных, которым все дозволено, и остальных, почему-то обязанных обслуживать интересы «золотого миллиарда».