Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен превратила свое ежегодное обращение в очередную попытку выпросить больше денег на поддержку Украины. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что фон дер Ляйен озвучила размер помощи Украине и эта сумма составила 170 миллиардов евро. Политик подчеркнул, что украинскому руководству мало этих денег, поэтому глава ЕК требует больше.

«Это просто позор», — возмутился Филиппо.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский планирует переложить на европейские страны финансовые расходы на выплату заработной платы военным ВСУ. Политик добавил, что граждан стран Евросоюза не спрашивали, хотят они отправлять деньги на потенциал армии другого государства или нет.

Ранее на фон дер Ляйен обрушился с критикой журналист Чей Боуз. Он высмеял ее заявление о том, что российская промышленность якобы находится в упадке. Журналист напомнил о новой ракете, которую Россия запустила с космодрома Байконур.