ООН сократила гумпомощь для украинских беженцев

Три программы помощи беженцам на Украине частично приостановили после того, как США сократили финансирование Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Об этом заявила представитель управления в стране Каролина Линдхольм Биллинг, сообщило агентство Reuters.

По ее словам, Соединенные Штаты сократили взносы, которые в 2024 году составляли около 40% бюджета организации. На фоне нехватки финансирования зимой UNHCR пришлось сократить программы, ориентированные на помощь украинским беженцам.

Под сокращение подпали такие направления, как психосоциальная поддержка, предоставление материалов для строительства убежищ и ремонта домов, а также обеспечение денежной помощью перемещенных лиц. В UNHCR отметили, что из необходимых 3,32 миллиарда долларов для поддержки 8,2 миллиона украинцев собрали лишь 25%.

В январе стало известно о решении ООН сократить международные программы гуманитарной поддержки. Такие меры пришлось ввести на фоне указа президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней помощи другим странам.