Слитки золота на 200 кг изъяли у суннитской общины «Сулейманджилар» в Турции

Турецкая полиция в рамках масштабного расследования финансовых преступлений обнаружила 200 килограммов золотых слитков неизвестного происхождения на складе химической компании Yılmazlar Kimya, связанной с братом лидера суннитской общины «Сулейманджилар» Алиханом Куришем. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на прокуратуру Анкары.

Стоимость изъятого золота оценили в 1,34 миллиарда турецких лир (около 2,4 миллиарда рублей). По данным следствия, в ходе операции в 17 провинциях страны задержали 38 человек.

Суд отправил под стражу 32 подозреваемых, включая самого Алихана Куриша. Еще шестерым назначили домашний арест.

Прокуратура и Совет по финансовому мониторингу Турции (MASAK) утверждают, что через компании и лиц, связанных с окружением Куриша, прошло более 100 миллиардов турецких лир (600 миллиардов рублей). Значительную часть этих средств выводили за границу через сложные схемы.

Следствие квалифицировало эту деятельность как создание преступной организации с корыстной целью, отмывание денег, мошенничество и нарушение налогового законодательства.

В ведомстве подчеркнул, что операция направлена не против общины, а только против ее руководства и связанной с ней финансовой сети.

В начале октября прошлого года министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил, что отбывающий срок в тюрьме основатель криптобиржи Thodex Фатих Озер скончался. Министр напомнил, что осужденному назначили наказание в 11 тысяч лет тюрьмы за мошенничество и организацию преступного сообщества.