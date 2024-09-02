Лавров: Дуров оказался свободным и не слушал советов Запада о модерации Telegram

Владелец Telegram Павел Дуров решил не слушать рекомендации Запада, связанные с модерацией работы мессенджера. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время трансляции в эфире YouTube-канала МИД России.

В честь начала учебного года Лавров встретился со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО. Во время выступления он заявил, что Дурова арестовали из-за стремления Запада подавить конкуренцию в процессе глобализации.

«Слишком свободным оказался, не слушал Запад насчет модерации», — уточнил министр, отметив, что Запад против демократизации управления интернетом на международном уровне.

Тем временем Дуров, которому запретили покидать Францию, занялся поисками квартиры в Париже. Он обратился за помощью к агенту по недвижимости.