«Проглотил приманку». Харрис неожиданно «подловила» Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время теледебатов с американским экс-лидером Дональдом Трампом задействовала свой опыт работы прокурором. Об этом РИА «Новости» заявил бывший адвокат республиканца Джо Такопина.

По его словам, Харрис благодаря опыту в судебных процессах подтолкнула соперника к ошибкам. Адвокат Трампа объяснил, что любой судебный юрист имеет преимущество на дебатах.

«Я провел 150 судебных процессов с присяжными и могу дебатировать с кем угодно. Просто дайте мне несколько часов, чтобы ознакомиться с темой — и я готов. Думаю, именно это мы и наблюдали», — подчеркнул Такопина.

Он высказал мнение, что Харрис применила присущую судебным баталиям тактику — она «подловила» соперника с помощью упоминания людей, покидающих митинги Трампа. Это высказывание задело республиканца, поэтому он отвлекся и сбился с важной темы, констатировал юрист.

«Она закинула приманку, а он ее проглотил», — заключил он.

Ранее газета New York Post обратила внимание на рекордно малое число данных Камалой Харрис интервью. Психиатр Кэрол Либерман заподозрила у кандидата от демократов повышенную тревожность и симптом самозванца.