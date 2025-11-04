Слишком маленькое небо. В стране НАТО разразился скандал из-за поставок F-35
20minutes: в Бельгии разразился скандал из-за поставок истребителей F-35
Американские истребители F-35 оказались неподходящими для Бельгии из-за высокого уровня шума, чрезмерной стоимости обслуживания и ограниченного воздушного пространства страны. Об этом сообщило издание 20minutes.
«Бельгия стала посмешищем со своим слишком маленьким небом для F-35», — отметили журналисты.
Глава Минобороны Тео Франкен признал в парламенте, что для учебных полетов новых истребителей собственного воздушного пространства Бельгии недостаточно.
Теперь стране придется договариваться об использовании неба Нидерландов, Италии и Франции для тренировок пилотов. Отдельные проблемы создала шумность F-35 — новые истребители в пять раз громче прежних моделей F-16.
Ранее объектом насмешек в Сети стал и сам Франкен после угроз стереть Москву с лица земли. Он заявил, что его слова вырвали из контекста и представили таким образом, будто он на самом деле угрожает российской столице.