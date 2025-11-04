Американские истребители F-35 оказались неподходящими для Бельгии из-за высокого уровня шума, чрезмерной стоимости обслуживания и ограниченного воздушного пространства страны. Об этом сообщило издание 20minutes .

«Бельгия стала посмешищем со своим слишком маленьким небом для F-35», — отметили журналисты.

Глава Минобороны Тео Франкен признал в парламенте, что для учебных полетов новых истребителей собственного воздушного пространства Бельгии недостаточно.

Теперь стране придется договариваться об использовании неба Нидерландов, Италии и Франции для тренировок пилотов. Отдельные проблемы создала шумность F-35 — новые истребители в пять раз громче прежних моделей F-16.

Ранее объектом насмешек в Сети стал и сам Франкен после угроз стереть Москву с лица земли. Он заявил, что его слова вырвали из контекста и представили таким образом, будто он на самом деле угрожает российской столице.