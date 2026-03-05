В Южной Корее признали психопаткой девушку по фамилии Ким, убившую несколько мужчин. Об этом сообщило агентство Yonhap News .

Молодую девушку, прославившуюся своей красотой, арестовали 19 февраля в подозрении в убийстве нескольких мужчин. Она подсыпала им в напитки лекарства.

Следствие установило, что девушка задавала чат-боту вопросы: «Что произойдет, если соединить снотворное с алкоголем?», «Насколько это опасно?», «Может ли это стать причиной смерти?». Ей назначили психологическую экспертизу.

По итогам тестирования на психопатию (PCL-R), Ким набрала более 25 баллов, превысив пороговое значение. Родственники погибших потребовали раскрыть личные данные подозреваемой. В соцсетях распространилось фото предполагаемой убийцы — на нем изображена 21-летняя красивая девушка.

Жертвами серийной убийцы Ким могли стать по меньшей мере пять человек, предположили корейские СМИ. Сама подозреваемая утверждает, что подсыпала наркотики только троим мужчинам, однако полицейские продолжают выявлять новые случаи.