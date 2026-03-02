Число жертв «слишком красивой» серийной убийцы из Южной Кореи может вырасти

Жертвами серийной убийцы из Южной Кореи, известной под фамилией Ким, могли стать по меньшей мере пять человек. Об этом сообщило корейское издание Joongang .

С октября по январь в полицию с ее номера поступило несколько звонков. Женский голос сообщал, что она пила пиво или вино в ресторане с мужчиной, и тот внезапно терял сознание.

Сама Ким утверждает, что подсыпала наркотики только троим мужчинам, однако полицейские продолжают выявлять новые случаи. Также она заявила, что конфликтовала с одной из жертв, но не планировала убивать мужчину.

Ей предстоит экспертиза у психиатра. При этом многие пользователи соцсетей ей посочувствовали, заявив, что такая красивая девушка не может быть убийцей.

Ранее в США проститутка получила пожизненный срок за то, что насмерть отравила четверых клиентов фентанилом.