«Слишком далеко зашли». Как изменятся отношения между США и Китаем после встречи Трампа и Си?

Доцент Мартынов: отношения КНР и США не изменятся после встречи Трампа и Си

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли что-то изменит в отношениях двух стран. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Не думаю, что что-то принципиально изменится после встречи Си Цзиньпина и Трампа в преддверии саммита АТЭС. Конечно, лидеры великих держав должны иногда встречаться, однако в последнее время США зашли слишком далеко, чтобы включить заднюю передачу», — заявил Мартынов.

Доцент Финуниверситета напомнил о запредельных таможенных тарифах, которые США ввели против Китая. Также он имел в виду усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в южнокорейском городе Пусан. Переговоры намечены на четверг в 11:00 по местному времени (05:00 по Москве). Трамп находится в Южной Корее с визитом 29–30 октября перед саммитом АТЭС.