Слияние века. Илон Маск может создать суперимперию

Американский миллиардер Илон Маск неизбежно объединит свои компании Tesla и SpaceX в единую гигантскую корпорацию после грядущего выхода космической фирмы на биржу. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg рассказал один из первых инвесторов SpaceX Питер Диамандис.

По мнению Диамандиса, вопрос слияния двух гигантов — уже не гипотеза, а лишь дело времени. Главная причина, по его мнению, кроется в желании Маска получить абсолютную власть над своими бизнес-активами.

Сейчас в Tesla бизнесмен регулярно сталкивается с претензиями акционеров, которые через суд оспаривают его многомиллиардные доходы и методы управления. В то же время в SpaceX, которая готовится к выходу на биржу в июне 2026 года, у Маска есть «суперправо» голоса, дающие ему полный карт-бланш почти на любые решения.

Объединение активов позволит Маску связать космическую инфраструктуру с гигантским парком электромобилей и беспилотных роботакси Cybercab.

Сейчас Маск остается богатейшим человеком в мире.