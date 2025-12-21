Следующий саммит ЕАЭС состоится 28 и 29 мая в Астане

Следующий саммит ЕАЭС состоится в Астане 28 и 29 мая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Следующее заседание, как уже договорились, Евразийского экономического союза состоится 28–29 мая 2026 года в Астане», — сказал он.

В воскресенье, 21 декабря, в Санкт-Петербурге состоялось заседание ВЕЭС, в котором приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении.

Они обсудили главные вопросы деятельности ЕАЭС и дальнейшее развитие единого рынка союза. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2026 году председательство в ЕЭС перейдет к Казахстану.

В ходе выступления президент России Владимир Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром многополярного мира, который смог противостоять в нестабильных условиях глобальной экономики.