Момент затопления яхты британского бизнесмена у берегов Сицилии попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, на которой находились британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Кадры опубликовал сайт Giornale di Sicilia .

Судя по видео, яхта исчезла буквально за две минуты. ЧП произошло 19 августа. Судно затонуло из-за сильного шторма на Сицилии. По данным RT, на борту яхты находились 22 человека. Шестерых из них, в том числе двух бизнесменов, пока не нашли. Жену Майка Линча Анджелу Бакарес спасли, также удалось найти одного погибшего пассажира яхты. Джонатан Блумер и его жена числятся в списке пропавших.

Газета Telegraph уточняла, что на борту затонувшего судна находились британские подданные, американцы и канадцы.

По данным агентства ANSA, поиски осложняют погодные условия. Водолазы смогли осмотреть пока только командный мостик.