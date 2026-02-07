Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с героями «Игры престолов» на фоне расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Пост с изображением персонажей из фильма он опубликовал в соцсети X.
Дмитриев прикрепил кадр с тремя членами династии Ланнистеров: Тирионом, Джейме и Серсеей.
«Падение Ротшильдов», — подписал он.
Спецпредставитель президента добавил к публикации переписку, в которой Эпштейн утверждает, что представляет интересы семьи Ротшильдов. Финансист надеялся найти способ, чтобы банк Rothschild & Co с активами в 160 миллиардов долларов смог заняться технологиями.
В «Игре престолов» дом Ланнистеров — одна из самых могущественных и богатых семей Вестероса. Их падение — одна из ключевых сюжетных линий.
Ранее Мария Захарова возмутилась отсутствием полноценного расследования дела Эпштейна.