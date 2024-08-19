«Скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Турции и Катара назвали слухами

Лавров: «скрытые контакты» РФ и Украины являются слухами

Фото: РИА «Новости»

«Скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Катара и Турции являются слухами. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

«Ни о каких переговорах речи быть не может», — подчеркну министр.

По его словам, сообщения о контактах с Украиной идут в развитие «мирной конференции» в Швейцарии, неприемлемой для России.

Глава МИД РФ также назвал украинские власти террористическим и нацистским режимом. Россия это осознает.

Лавров высказался по поводу недавнего скандала вокруг причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Сообщения о терактах наводят на мысли об инсценировке.

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