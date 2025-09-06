Скрипку Эйнштейна выставили на аукционе за £300 тысяч

Скрипку знаменитого физика Альберта Эйнштейна продадут на аукционе. Стартовая цена музыкального инструмента, который ученый прятал от нацистов, составит 300 тысяч фунтов стерлингов, сообщила газета The Telegraph .

Эйнштейн купил скрипку Антона Цунтера 1894 года выпуска в середине 1890-х годов, незадолго до отъезда из Германии в Швейцарию. Он выгравировал на инструменте имя «Лина» и играл на ней в позднем подростковом возрасте и во взрослой жизни.

В итоге перед побегом из нацистской Германии и переездом в США ученый передал скрипку коллеге. The Telegraph добавила, что Эйнштейн играл на инструменте с пятилетнего возраста почти каждый день. Физик признавался, что если бы не наука, он стал бы музыкантом.

Ранее на российском аукционе выставили на продажу редкий рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Стартовая цена работы музыканта начинается от полутора миллионов. Долгое время картина хранилась в коллекции фотографа Сергея Борисова.

По мнению экспертов, созданный в 1980-х годах рисунок без названия могут купить за шесть миллионов рублей. Торги пройдут 20 сентября.